Oud-voorzitter Roger Lambrecht ziet zijn Lokeren plots failliet gaan: “Ik kan niet kwaad zijn op Louis, alleen op mezelf”

Ook bij de 88-jarige Roger Lambrecht, 23 jaar lang voorzitter, kwam het faillissement hard aan. Toen hij Lokeren vorig jaar aan Louis de Vries verkocht, had hij dit doemscenario niet zien aankomen.

“Ah neen, want dan had ik niet aan Louis verkocht”, zucht Lambrecht. “Hij ging een ploeg maken om de titel te pakken, zei hij. Dat is helemaal mislukt, en hij is ook zijn verplichtingen tegenover de spelers niet nagekomen. Maar ik kan niet kwaad zijn op Louis, ik kan alleen kwaad zijn op mezelf, omdat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Nu is de club failliet en dat doet zeer, dat doet heel veel zeer.”

Ironisch genoeg hoopte Lambrecht jarenlang op een fusie en zou die er nu, nu het te laat is, kunnen komen. “Maar daar weet ik niks van, we zullen wel zien wat het wordt.”

En of hij zijn geld – hij moest nog zo’n 3,5 miljoen euro krijgen – nog denkt terug te zien? “Dat zal ik wel oplossen met die mannen. Met die paar Lokeraars die er nog zitten, zoals Willy Carpentier.”

