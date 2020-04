Minister Beke maakt 25 miljoen euro vrij: “Na coronacrisis komt tsunami van psychische problemen”

“Zorgen voor morgen.” Zo heet het actieplan waarmee Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) de mentale impact van de coronacrisis te lijf wil gaan. Hij maakt daarvoor 25 miljoen euro extra vrij. Maar de vraag is of dat volstaat. “De impact van de lockdown zullen we achteraf dubbel en dik voelen.”