Hein Vanhaezebrouck wijst met beschuldigende vinger naar licentiecommissie: “Met Lokeren zwaar tekort geschoten”

Spelers Killian Overmeire en Jelle Van Damme waren samen met analist Hein Vanhaezebrouck te gast in Play Sports Kot om te praten over de recente gebeurtenissen bij Lokeren.

Hein Vanhaezebrouck is na het faillissement van Lokeren staalhard voor de licentiecommissie: “Dit is een geval waarin de commissie zwaar is tekort geschoten”, klinkt het. “Zij moeten inschatten of een club financieel in staat is om het seizoen vol te maken. Deze overnemers waren zelfs niet in staat om één jaar te garanderen dat ze iedereen konden uitbetalen. Laat staan dat Lokeren meer punten had gehaald... Dit faillissement is een groot falen van de licentiecommissie.”

Killian Overmeire zette Louis De Vries uit de kleedkamer

Louis De Vries is voor velen in dit verhaal de gebeten hond. Vaak wordt hij afgeschilderd als een praatjesmaker, iets wat aanvoerder Killian Overmeire illustreerde met een anekdote van uit de kleedkamer.

“Hij wou meer uitleg geven en in een volle kleedkamer wou hij beginnen aan een zoveelste verhaal”, aldus Overmeire. “Maar wij hadden als groep al zoveel verhaaltjes moeten aanhoren die niet waar waren... Toen hij begon, kon ik me niet meer inhouden en heb ik hem op een niet zo zachtaardige manier mijn mening gegeven. Ik denk dat ik gewoon de gevoelens van de hele groep heb verwoord.”

“Hij vroeg dat wij wilden vechten voor hem”, vult Jelle Van Damme aan. “Waarop Killian uit zijn sloffen schoot en terecht zei dat als we zouden vechten we het voor de club en de supporters zouden doen. Niet voor hem.”

