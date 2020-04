Harry en Meghan blazen bruggen definitief op met kranten die roddels over hen verspreiden: “De levens van vrienden en zelfs onbekenden wordt overhoop gehaald”

Prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan Markle (38) hebben eenzijdig de banden verbroken met de grootste vier Britse tabloids. “We willen ons niet langer laten lenen voor clickbaits”, zeggen ze, om met sensationele artikels over hun privéleven bezoekers naar krantensites te lokken. De beslissing komt aan de vooravond van het proces dat Meghan heeft aangespannen tegen een van die bladen.

Een nieuw hoofdstuk in de strijd van Harry en Meghan tegen de Britse rioolpers, door wie ze zich al jarenlang opgejaagd voelen. Het koppel hanteert nu een zero engagement-beleid tegenover The Sun, Daily ...