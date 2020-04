Speurders zoeken uit wat ‘killertandarts’ bezielde om minstens 18 mensen te doden: hij begon gericht, daarna moordde hij willekeurig

Waarom tandprotheticus Gabriel Wortman afgelopen weekend minstens 18 mensen heeft doodgeschoten, is nog altijd een raadsel. Eerst schoot hij zijn ex en haar nieuwe vriend dood, maar zijn volgende slachtoffers koos hij schijnbaar willekeurig. Tijdens zijn moordende raid, verkleed als politieman, stichtte hij op verschillende plaatsen brand en doodde hij onder anderen nog een lerares, twee verpleegsters en een politievrouw.

De laatste keer dat Gabriel Wortman (51) het nieuws haalde, werd hij met een engel vergeleken. Dat was in 2014, toen de tandprotheticus een vrouw die kanker had overwonnen een gratis vals gebit schonk ...