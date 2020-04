Alexis Saelemaekers keerde terug naar Milaan maar moet nog twee weken in quarantaine: “Naar buiten gaan is absoluut verboden”

AC Milan hoopt op 4 mei de trainingen te hervatten. Anderlecht-huurling Alexis Saelemaekers (20) reed samen met zijn manager naar Noord-Italië waar hij nog twee weken in quarantaine moet zitten. “Ik mis het veld”, aldus Saelemaekers.

Op dit moment is het verboden om grenzen over te steken. Behalve als je een speciaal attest hebt. Dat attest werd door AC Milan aan Alexis Saelemaekers bezorgd en maandag reed hij de 900 kilometer naar Italië, samen met zijn zaakwaarnemer Jean-Marc Schellens. “Ik heb papieren ontvangen om met de auto via Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland naar Milaan te reizen”, aldus Saelemaekers. “Het was zo’n tien uur rijden, maar we hebben afgewisseld aan het stuur. Nu verblijven we we samen in mijn appartement in Milaan, maar dat is groot genoeg voor ons allebei.”

Toen de coronacrisis uitbrak en Italië erg zwaar getroffen werd, liet AC Milan al zijn buitenlandse spelers naar huis terugkeren. Saelemaekers kon behoorlijk goed trainen in België: zo’n vijf keer per week waarbij twee loopsessies buiten en drie trainingssessies binnen. Nu moet hij in Milaan echter verplicht in zijn appartement blijven. “Naar buiten gaan is absoluut verboden”, vervolgt Saelemaekers. “De conditie onderhouden wordt zo wel moeilijker, maar het is de enige mogelijkheid om straks opnieuw op de club te kunnen werken. Ik hoop echt dat we op 4 mei kunnen herbeginnen, want ik mis het veld enorm.”

Het contact met zijn Milanese werkgever bleef de voorbije weken wel intact. Bijna dagelijks kreeg Saelemaekers een update. “Ze wilden alles weten over mijn trainingen en soms informeerden ze ons ook over de competitie en hoe het nu verder moet. Als alles veilig kan verlopen dan zegt mijn competitiegeest dat we dit seizoen nog moeten afwerken. Ik ben uiteraard bereid om me aan te passen aan nieuwe speeldata als dat niemand zijn gezondheid in gevaar brengt natuurlijk. Ik voel me in vorm, want ik heb hard gewerkt in België. Neen, oude ploegmaats van bij Anderlecht heb ik amper gezien. Alleen Sambi-Lokonga van heel ver.” (lacht)

Volgens de Italiaanse pers zijn de spelers van Milan, met kapitein Alessio Romagnoli op kop, bereid om salaris in te leveren. Er is al overlegd met de directie, maar er is nog geen akkoord. De Rossoneri willen ook met Anderlecht onderhandelen over de (verplichte) aankoopoptie van Saelemaekers.