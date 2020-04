Mike Vanhamel kiest Beerschot boven Anderlecht: doelman tekent nieuw contract op Het Kiel

Het budget waarmee Anderlecht keeper Mike Vanhamel – 500.000 euro inclusief bonussen – wilde halen, reikte niet ver. Beerschot maakt het RSCA nu zelfs onmogelijk, want Vanhamel tekent op het Kiel een nieuw contract tot 2024 met een optie. De doelman wil er dus blijven tot zijn 34ste en krijgt er na zijn carrière eventueel een functie.

“De interesse van Anderlecht was flatterend”, aldus Vanhamel. “Ze spelen opbouwend voetbal dat mij aantrekt en financieel was het misschien aantrekkelijker, maar het gras is niet altijd groener aan de overkant. Integendeel, het gras is nu heel groen bij Beerschot en ik had de club al mijn woord gegeven. Een transfer naar Anderlecht was ook alleen maar een optie als Van Crombrugge vertrekt. Ik wil geen tweede viool spelen. Mijn verhaal bij Beerschot was nog niet af en later wil ik aan mijn kinderen een cv kunnen tonen, niet alleen mijn bankrekening.”

Anderlecht zoekt nu met een beperkt budget naar een andere keeper.

