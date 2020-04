Standard praat met OHL-doelman Laurent Henkinet

Om de straks vacante positie van tweede doelman in te vullen, denkt Standard aan Laurent Henkinet van OH Leuven. De club zal weldra ook de optie in het contract van Jean-François Gillet lichten.

Het was al even bekend dat de Rouches de huur van Vanja Milinkovic-Savic niet zullen omzetten in een permanente transfer. Om de straks vacante positie van tweede doelman in te vullen, denkt Standard nu aan Laurent Henkinet (27). Henkinet, tussen 2011 en 2014 al onder contract stond bij Standard, was dit seizoen de nummer één bij OH Leuven en is er einde contract. Het is de bedoeling dat hij de stand-in van Arnaud Bodart wordt. Jean-François Gillet is ook volgend seizoen nog derde keeper op Sclessin. De 40-jarige routinier heeft een aflopend contract, maar Standard wil de optie lichten waardoor Gillet nog een jaar langer speler blijft.

Ondertussen bereikte Standard ook een akkoord met de Spaanse tweedeklasser Las Palmas over het transferdossier rond Jonathan Viera. De Spanjaard vertrok in 2015 van Luik naar Las Palmas, dat zo’n 1 miljoen euro voor hem betaalde. De Rouches bedongen toen een doorverkooppercentage van 20 procent. Begin vorig jaar nam het Chinese Beijin Guoan Viera voor zo’n 11 miljoen euro van Las Palmas. Zo had Standard plots recht op een flinke som geld, maar de zaak sleepte lang aan. Nu raakte bekend dat de 2 miljoen euro in februari is overgemaakt. Invloed op het licentiedossier heeft het niet.