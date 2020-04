Italiaanse minister van sport waarschuwt: “Herneming Serie A in mei is niet vanzelfsprekend”

In Italië hopen de voetbalautoriteiten volgende maand het Serie A-seizoen te kunnen voortzetten na de onderbreking door de coronacrisis. Maar volgens minister van Sport Vincenzo Spadafora is dat lang niet vanzelfsprekend. “Vandaag beschouw ik het absoluut niet als een zekerheid dat de competitie of de trainingen op 4 mei hervat worden”, zei hij op de tv-zender Rai 2.