Antwerpse buurt verdeeld door zingende Joden: “Normaal gaan we naar concerten, nu zitten we in onze tuin”

Antwerpen -

De politie heeft de afgelopen dagen en weken meermaals moeten bemiddelen tussen buren in de Joodse wijk in Antwerpen. Sommige mensen klaagden bij de politie over de zogenaamde balkongebeden, die door het paasfeest extra intens waren. Tegelijkertijd genieten heel wat andere buurtbewoners wél van de gezangen.