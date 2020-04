Brasschaat -

In rusthuizen De Mick en De Vrije Vlinder in Brasschaat kunnen familieleden van bewoners nu een bezoekje brengen via de babbelbus. De liftbus van het centrum is zodanig ingericht dat die bezoekjes veilig kunnen verlopen. Bewoners stappen langs achteren in, bezoekers langs opzij, en ze worden gescheiden door een doorzichtige wand.