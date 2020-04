Topmannen meeste Bel20-bedrijven niet happig om deel loon in te leveren

Topmanagers en bestuurders van Bel20-bedrijven zijn niet happig om in volle coronacrisis individueel in te leveren om hun solidariteit te tonen. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd. Enkel Cofinimmo, WDP en Ageas volgen het voorbeeld van de chemiegroep Solvay.

Solvay-voorzitter Nicolas Boël besliste onlangs de helft van zijn jaarloon af te staan aan een solidariteitsfonds gewijd aan de coronacrisis. CEO Ilham Kadri en andere directieleden staan 15 procent af.

Cofinimmo nam een soortgelijke beslissing. Bij WDP zal dan weer 15 procent van het loon van de twee co-CEO’s en van de bestuurders voor het tweede kwartaal gebruikt worden voor solidariteitsacties. Ageas maakt in België ook geen gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Wil dat zeggen dat alle andere Bel20’ers niets doen? Nee. Veel van die bedrijven hebben al hun solidariteit getoond, via zowel materiële of financiële hulp. Sommige zijn volop met initiatieven bezig. Maar die ges­tes komen van de bedrijven, en niet van hun managers of bestuurders.