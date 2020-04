193 VN-landen vragen evenwichtige toegang tot toekomstige coronavaccins

De 193 lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben maandag bij consensus een resolutie goedgekeurd die een evenwichtige toegang vraagt tot toekomstige vaccins tegen Covid-19. Ze benadrukken ook de cruciale rol van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de WHO verantwoordelijk is voor de vele sterfgevallen en te nauwe banden heeft met China. Hij besliste vorige week om de betalingen van de VS aan de WHO stop te zetten.

In de resolutie wordt gevraagd om de internationale wetenschappelijke samenwerking te versterken in de strijd tegen Covid-19 en om de coördinatie te intensifiëren, met inbegrip van de privésector.

De oproep om voor alle landen vaccins te voorzien komt er nadat diverse farmaceutische bedrijven en onderzoekslaboratoria een zoektocht naar een vaccin gestart zijn.

Eerder deze maand keurde de Algemene Vergadering bij consensus een resolutie goed waarin wordt opgeroepen tot “internationale samenwerking” en “multilateralisme” ter bestrijding van Covid-19.