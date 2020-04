Samir Nasri laat van zich horen: “Ik wacht op de play-offs met Anderlecht”

Samir Nasri voelt zich nog steeds een speler van Anderlecht. “Ik sta dagelijks in contact met de club”, zei hij maandag in een uitzending op Instalive. “Ik wacht af of de play-offs nog gespeeld worden.”

Vanuit Dubai, waar hij al enkele weken verblijft, doorbrak Samir Nasri (32) maandagavond de stilte over zijn persoon. De Fransman leek wel van de aardbol verdwenen nadat Anderlecht had beslist zijn aflopende contract niet te verlengen. Maar tijdens een uitzending op het sociale netwerk Instalive ontkende Nasri dat hij de banden met paars-wit verbroken heeft.

“Wat in de pers is verschenen is dikke zever”, zei Nasri. “Ik ben helemaal niet verdwenen of wat dan ook. Ik spreek elke dag met de medisch verantwoordelijke chef en met Vincent Kompany. De insinuaties mogen stoppen.”

Nasri speelde slechts 533 minuten voor Anderlecht wegens hamstringproblemen. Nasri vertelde dat hij zich heeft laten behandelen door de Duitse sportarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München. “Het probleem is gelinkt aan mijn kuiten, maar is nu opgelost. Op dit moment wacht ik tot er opnieuw gevoetbald kan worden. Ik hou me klaar voor de play-offs, als die gespeeld worden. Daarna zie ik wat er volgend jaar op mijn pad komt.”