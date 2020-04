FC Barcelona vreest voor sluiting van Camp Nou tot 2021

In Spanje komt het voetbal stapsgewijs terug op gang, maar de coronapandemie doet nog veel vraagtekens rijzen bij de twee grootste clubs van het land, FC Barcelona en Real Madrid.

Gisteren kregen de clubs in La Liga de toestemming van om de trainingscentra opnieuw te openen. Er zullen wel strikte maatregelen genomen worden voordat opnieuw op een normale wijze getraind kan worden.

Bij FC Barcelona zijn ze alvast nog niet gerust op de zaak. Volgens de Catalaanse krant Sport wordt er bij Barça rekening gehouden met een lange periode zonder supporters. Het mythische Camp Nou zou pas in 2021 terug haar deuren openen voor fans. fans. In het meest optimistische scenario zouden er half november weer toeschouwers welkom zijn.

Foto: Sport

Renovaties in Bernabeu

Eeuwige rivaal Real Madrid heeft dan weer een praktisch probleem. Als er beslist wordt omkomende zomer weer te voetballen in de Spaanse hoogste klasse, zullen Thibaut Courtois en Eden Hazard moeten uitwijken naar een ander stadion. Er stonden namelijk renovaties gepland in het Estadio Santiago Bernabéu, maar die kunnen niet doorgaan als er in het stadion moet worden gevoetbald.

Volgens de Spaanse kranten AS en Marca heeft de Koninklijke daarom voorgesteld om uit te wijken naar het kleinere Estádio Alfredo di Stéfano op trainingscomplex Valdebebas, dat normaal gesproken wordt gebruikt voor de duels van het B-elftal. La Liga zou daar geen problemen mee hebben en al groen licht hebben gegeven, aangezien er voorlopig toch geen fans welkom zijn.

Foto: AS