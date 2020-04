PODCAST. “Elisabeth is de perfectionist, maar er is ook een flierefluiter onder de koningskinderen”

Hoe is koning Filip eigenlijk als papa? En is koningin Mathilde écht een strenge mama, zoals ze zelf beweert? We kijken binnen in het kasteel van Laken, waar prinses Elisabeth een normale jeugd moet krijgen maar tegelijk al wordt voorbereid op haar toekomstige rol van koningin. En we komen te weten welk koningskind het meeste kattenkwaad uithaalt. Aflevering 5 van onze prestigieuze podcastreeks “Koninklijk bloed”: de relatie van Filip met Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore.

Koning Filip werd vorige week woensdag 60, en naar aanleiding van zijn verjaardag brengen we u in “Koninklijk bloed” een reeks intrigerende verhalen over Filip en zijn bloedverwanten. In de vijfde en laatste aflevering staan zijn vier kinderen centraal.

Filip en Mathilde hebben ons nog nooit laten binnenkijken in hun huiskamer. Ze houden het werk en privéleven strikt gescheiden. Maar Wim Dehandschutter, al tien jaar royaltywatcher van Het Nieuwsblad, weet meer over hoe het er achter de gesloten deuren van Laken aan toe gaat. Samen met interviewer Bert Heyvaert bespreekt hij welke lessen Filip heeft getrokken uit zijn eigen ongelukkige kindertijd met afwezige ouders en hoe hij het beter wilt doen als vader. Stond hij wel ’s nachts op om zijn huilende baby te troosten en de luier te verversen? Worden er kampen gebouwd in de tuin van Laken? En wie berispt de treuzelende kinderen als ze maar niet naar bed willen gaan?

In deze podcast verneemt u ook hoe betrokken de koning en koningin zijn op de school van hun kroost. Hoe reageer je als ouder als koningin Mathilde plots op een ouderavond verschijnt? Filip en Mathilde gaan ook geregeld naar het buitenland op staats- of ander officieel bezoek. Wie vangt de kinderen dan op? Welk trucje heeft Mathilde aan de andere kant van de wereld om te weten waar hij kinderen op hetzelfde ogenblik uitspoken? En welk souvenir brengt ze mee vanop reis?

Het tweede deel van de aflevering wijden we aan kroonprinses Elisabeth. Het is sowieso al bijzonder om op te groeien in een koninklijk gezin, en zeker als je het oudste kind bent en dus de troonopvolger. Ze heeft dus een bijzondere rol in Laken. U hoort hoe dat haar karakter mede heeft gekneed tot dat van een perfectionist, in tegenstelling tot een van de andere koningskinderen. En hoe Filip en Mathilde de druk op haar schouders proberen weg te nemen. Tot slot beantwoorden we de vraag wanneer ze koningin wordt. Met andere woorden: hoelang blijft Filip nog koning?

