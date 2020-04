Ex-Realverdediger Helguera haalt herinneringen op aan de ‘Galacticos’: “Feestje met een bus vol vrouwen”

Ze vormden één van de meest tot de verbeelding sprekende elftallen van de recente geschiedenis. De ‘Galacticos’ van Real Madrid konden het ook naast het veld goed met elkaar vinden. Gewezen verdediger Ivan Helguera gaf bij de Spaanse krant Marca een inkijk in die memorabele periode, waar vooral de verjaardagsfeestjes van Ronaldo hem zullen bijblijven.

Helguera speelde bij de Koninklijke tussen 1999 en 2007. In een Instagramgesprek met Mister Chip haalt de intussen 45-jarige Spanjaard herinneringen op aan zijn tijd bij Real. De verdediger speelde er onder meer samen met klinkende namen als Zinedine Zidane , Luis Figo en David Beckham (“dat waren echte professionals”), maar voor plezier naast het veld moest je blijkbaar bij de Brazilianen zijn.

“Roberto Carlos en Ronaldo zetten graag de bloemetjes buiten. Uiteraard was dat geen dagelijkse gewoonte, ze hielden rekening met de wedstrijden”, vertelt Helguera. “Als we bijvoorbeeld op zaterdag moesten spelen en we wonnen, dan gingen zij nog wel een stapje zetten in de Spaanse hoofdstad. Het was wel niet zo dat ze, als we op zondag moesten spelen, de vrijdag of zaterdag voordien uitgingen. Neen, zo erg was het niet. “

Ronaldo, Figo, Beckham en Zidane Foto: BELGA/AFP

Als Ronaldo eens een feestje gaf, dan maakte je wel beter dat je er bij kon zijn. “Ik was samen met mijn vrouw op een verjaardagsfeestje van Ronaldo. Opeens kwam een bus vol vrouwen aangereden. Mijn vrouw wou dan meteen opstappen, voor de echtgenote van Luis Figo gold net hetzelfde.”

Leuk detail: het fameuze feestje van Ronaldo vond plaats in het huis dat Ronaldo later aan Sergio Ramos verkocht, de huidige kapitein van Real Madrid.