Italië wil lockdown versoepelen vanaf 4 mei

Italië zal deze week een plan voorstellen om de lockdown vanaf 4 mei geleidelijk aan te versoepelen. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte aangekondigd in een bericht op Facebook.

“Een redelijke voorspelling” is dat een gedetailleerd programma voor de heropstart vanaf 4 mei wordt toegepast, aldus Conte. Volgens de Italiaanse premier werkt zijn kabinet nu met verschillende experten, om de zogeheten “fase 2” te coördineren. In die fase moet Italië samenleven met het coronavirus. Het plan zal op een nationaal niveau worden opgesteld, maar ook regionale verschillen in rekening brengen, aldus Conte.

Het strenge uitgaansverbod geldt sinds 10 maart voor de 60 miljoen Italianen. “Ik wou dat ik kon zeggen: we doen alles opnieuw open. Onmiddellijk”, aldus de premier. “Zo’n beslissing zou echter onverantwoord zijn. Dat zou de besmettingscurve van het virus opnieuw op oncontroleerbare wijze doen stijgen en alle inspanningen die we tot nu hebben getroffen, tenietdoen.”

De Italiaanse premier zei te beseffen dat de strenge inperkingsmaatregelen een grote impact hebben op de bevolking en dat de economie lijdt onder de lockdown. Toch moet de overgang naar fase 2 heel goed voorbereid worden, zei hij. Tegen het einde van deze week wil hij de basis van het plan voorstellen.

De gezondheidsautoriteiten in Italië meldden maandag 2.256 nieuwe infecties, de geringste toename in ruim een maand. Het dodental steeg met 454 tot 24.114.

In het land wordt al enkele dagen gespeculeerd over een versoepeling van de maatregelen. Verwacht wordt dat de regering eerst in de economie de maatregelen afbouwt. De burgers hopen echter ook op versoepelingen in het dagelijks leven.