Steven Van Gucht over nieuwe studie: “Mensen zijn het besmettelijkst net voor ze symptomen krijgen en in begin van ziekte”

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 170 mensen overleden aan het coronavirus, waarvan 89 in het ziekenhuis en 80 in woonzorgcentra. In dat laatste geval gaat het veelal om een vermoeden van Covid-19. Tijdens de dagelijkse persconferentie verwezen de woordvoerders naar een nieuwe studie, die toont op welk moment mensen het meest besmet raken.

Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt daarmee iets hoger dan maandag, toen er 168 nieuwe sterfgevallen werden geteld. Het totale dodental in België ligt nu op 5.998. Er werden de voorbij 24 uur nog 172 mensen met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, maar ook 107 patiënten werden ontslagen. Daardoor liggen nu in totaal 4.976 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Van hen liggen er 1.079 op intensieve zorgen en hebben er 777 ademhalingsondersteuning nodig.

Viroloog Steven Van Gucht verwees ook naar een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschapsmagazine Nature Medicine. “De onderzoekers hebben zich deze vraag gesteld: hoe besmetten mensen elkaar nog in een situatie van lockdown? Dus: in een kader waarbij ze afstand houden van elkaar. Hun conclusie was interessant”, aldus Van Gucht. “Die was namelijk dat binnen dat kader van lockdown 44% van de besmettingen plaatsvindt vóór het optreden van symptomen. Bij 56 procent gebeurde de besmetting door mensen die al ziek waren. Dus gemiddeld genomen vindt 1 van 2 besmettingen plaats vooraleer symptomen zich tonen.”

(lees verder onder de foto)

Bij wie al ziektesymptomen vertoont, is er ook een verschil in besmettelijkheid. “De onderzoekers konden aantonen dat de besmettelijkheid het grootst is in het begin van de ziekte”, zegt Van Gucht. “Het is dus zeer belangrijk om zodra we ons wat ziek voelen, wat keelpijn of een lichte hoest, we onmiddellijk beslissen onszelf te isoleren. Om thuis te blijven, dus. Want net op dat moment kunnen we namelijk het meest andere mensen besmetten.”

Bij de besmettingen die plaatsvinden voor het optreden van symptomen, ligt het iets moeilijker. “Contact tracing is daarbij een belangrijke tactiek. Als mensen te weten kunnen komen, via de dokter of iemand anders, dat ze contact hebben gehad met iemand die mogelijk besmet is met corona, moeten zij zich op voorhand thuis isoleren. Enkel zo kunnen we het virus in zijn kot houden.”