AA Gent neemt “toptalent” Mathéo Parmentier over van Sporting Lokeren

AA Gent heeft zijn kern versterkt met Mathéo Parmentier (17). De verdedigende middenvelder tekende voor 3 jaar in de Ghelamco Arena.

Parmentier speelde dit seizoen al enkele wedstrijden voor het eerste elftal van Sporting Lokeren. Hij veroverde één basisplaats en mocht 3 keer invallen bij de Waaslanders, die gisteren het faillissement aankondigden.

Sports Manager Tim Matthys is enthousiast over de nieuwe: “Mathéo is een speler met een mooie toekomst en hij sluit aan bij de A-kern. Met deze aanwerving bewijst KAA Gent eens te meer dat er toekomstgericht gewerkt wordt en dat er meer en meer ingezet wordt op jeugdige talenten”, zegt hij op de website van de club.