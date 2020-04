Ramadan tijdens corona: politie patrouilleert rond buurtwinkels

Gent - Het Gentse stadsbestuur neemt extra maatregelen om de ramadan tijdens de coronacrisis in goede banen te leiden. Politie en gemeenschapswachten zullen een maand lang op de drukste winkelassen patrouilleren, op vraag van de moskeeën.

Tijdens de ramadan vasten moslims overdag. Daarna volgt traditioneel het breken van het vasten, de iftar, met familie en vrienden. Maar dat wordt door de coronacrisis helemaal anders. Moskeeën blijven dicht, erediensten zijn verboden. Ook familiebezoekjes zijn uit den boze. Moslims zullen via flyers in verschillende talen en videoboodschappen gevraagd worden de regels te respecteren.

Maar er is meer. Om een volkstoeloop aan de buurtwinkels te vermijden, schakelt de Stad politie en gemeenschapswachten in. Zij zullen postvatten op drukke winkelassen zoals de Sleepstraat en de Dendermondsesteenweg. Dat gebeurt op vraag van de Vereniging van Gentse moskeeën die problemen en grote drukte wil voorkomen. Het stadsbestuur onderzoekt of ook vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld.

“De moslimgemeenschap heeft zich in deze crisis al vaak van haar beste kant laten zien. Ik reken erop dat ze dit in de periode van de ramadan ook zal doen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. Mathias De Clercq, burgemeester