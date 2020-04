Dochter na overlijden van vader en ambassadeur Theo Lansloot (88): “Eer hem niet met bloemen, maar lees zijn boek”

Deurne -

Als ambassadeur stond Theo Lansloot (88) uit Deurne op de eerste rij bij de gebeurtenissen die ons land en de wereld de afgelopen decennia veranderden: van de val van de Berlijnse Muur tot de oprichting van N-VA. “Nu hij overleden is, wensen we geen bloemen of kransen”, zegt zijn dochter Marijke. “We zouden het op prijs stellen als mensen in plaats daarvan, bij wijze van eerbetoon, zijn autobiografie zouden lezen.”