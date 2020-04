Rectoren Vlaamse universiteiten tikken politici op de vingers: “Stop met virologen als zondebok te gebruiken”

Politici moeten stoppen met schamperen op virologen en andere wetenschappers die de coronacrisis analyseren en duiden. Dat schrijven de rectoren van de Vlaamse universiteiten in een open brief. “Je moet als politicus zelf beslissingen nemen en je dan niet wegstoppen achter wat wetenschappers zeggen als er kritiek komt”, zegt Herman Van Goethem (UAntwerpen). “Dat is onnodig en ongezond.”

“Je ziet dat de virologen zelf ook beginnen te twijfelen. We moeten het heft zelf in handen nemen.” Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vorige week in Het Nieuwsblad over de mogelijke ...