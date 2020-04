Dennis Praet mist ploegmaats, maar geniet met zijn gezin: “Ik ben een familieman”

Geen Premier League-voetbal voorlopig, maar toch loopt Dennis Praet (25) zich te pletter. Als hij niet naar een serie kijkt tenminste. Onze landgenoot was te gast op LCFC TV, waarin zijn club Leicester City aan de spelers vraagt hoe ze hun dagen vullen in quarantaine.

De Rode Duivel zag zijn eerste seizoen in de Premier League abrupt beëindigd worden door het coronavirus, nadat hij vorig jaar overkwam van Sampdoria in de Serie A. Met 21 optredens in de competitie vond de middenvelder snel zijn draai in Engeland. Hij vertoeft er nu in afwachting van het hervatten van de competitie.

“Ik ben hier met mijn familie, dus ik ben in goed gezelschap”, zegt Praet op de website van zijn club. “Het is niet de meest aangename periode, maar we moeten erdoor. Ik ben een familieman, dus daar geniet ik wel van. Toch is het geen makkelijke periode. Ik mis alle dingen die ik gewoon ben.”

Foto: Photo News

De middenvelder zit wel niet stil. Hij kreeg van Leicester een specifiek trainingsprogramma om op te volgen: “Het is vooral veel lopen, omdat we in conditie moeten blijven. Daarnaast heb ik al veel tv-series en films gekeken. Ik hield van het laatste seizoen van Money Heist, Casa de Papel in het Spaans en ook van het derde seizoen van Ozark heb ik genoten. Met de familie spelen we ook spelletjes thuis.”

Met Youri Tielemans en zijn andere ploegmaats bij The Foxes houdt hij contact via video-call. “We hebben een groepsgesprek met de hele ploeg, zodat we allemaal met elkaar in contact blijven. Het is wel raar om elkaar al meer dan een maand niet meer gezien te hebben, want normaal zijn we bijna alle dagen samen.”