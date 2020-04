Concertmanager, makelaar en ooit verdacht van mensenhandel: een inkijk in de opvallende carrière van Louis de Vries, de man die Lokeren failliet liet gaan

Hij zal er zijn eigen mening over hebben, maar Louis de Vries (73) zal voor eeuwig te boek staan als de man die Sporting Lokeren failliet liet gaan. Een horrorhoofdstuk in het boek dat je over de carrière van de Nederlandse Antwerpenaar kan schrijven. En opnieuw het bewijs dat de ene onderneming al wat succesvoller was dan de andere. Een chronologisch blik op zijn zakenimperium.