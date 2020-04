Lange file op Antwerpse ring door ongeval net voor Kennedytunnel

In Antwerpen staat er dinsdagmiddag een file over de hele lengte van de R1 richting Gent van Merksem tot de Kennedytunnel, nadat net voor die tunnel een vrachtwagen en twee bestelwagens met aanhangwagen met elkaar in aanrijding kwamen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er zijn twee rijstroken versperd op het erg drukke stuk snelweg en dat zorgt ook in tijden van corona voor flink wat hinder.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11 uur. Er is sprake van zeker één gewonde en de takelwerkzaamheden zouden omstreeks 13 uur worden afgerond, maar het zal dan allicht nog een tijd duren voor de file is opgelost. De Liefkenshoektunnel is nog even tolvrij richting Gent en het verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden om te rijden via Brussel.