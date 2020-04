Terminale mama die tips zocht om herinnerd te worden, is overleden

“Ik ga binnenkort dood door borstkanker.” Zo begon Tina Vandenbosch (41) in februari aan haar emotionele oproep op Facebook, waarop massaal veel reacties kwamen. Nu is de mama van twee overleden.

Tina kreeg begin februari te horen dat ze terminaal ziek is en besloot op zoek te gaan naar tips om tastbare herinneringen achter te laten voor haar kindjes van 3 en 4 jaar oud. “Als je weet dat je gaat sterven, dan kan je je er maar beter op voorbereiden”, zei de 41-jarige mama daar toen over in een interview aan onze krant. “Dat kan door een emotionele nalatenschap te creëren voor als de kinderen daar later nood aan zouden hebben. Ik wil dingen achterlaten zodat ze het gevoel hebben dat ik er toch ben.”

Dinsdagochtend plaatste haar echtgenoot het trieste nieuws dat Tina overleden is op Facebook. “Met verdriet in ons hart, maar zo blij dat ze de onze is”, klinkt het.

Tina had zelf een afscheid voorbereid dat, vanwege de coronamaatregelen, op een later tijdstip zal plaatsvinden.