Verjaardagsfeestje met acht personen stilgelegd door politie, drie recidivisten opgepakt

Oostende / Nieuwpoort - De politiezone Westkust moest afgelopen weekend opnieuw tussenbeide komen voor een flagrante schending van de maatregelen die gelden sinds de uitbraak van het coronavirus. In de Albert I-laan in Nieuwpoort waren acht personen samengekomen om de verjaardag van de bewoner des huizes te vieren.

De politie werd op de hoogte gebracht door een buurtbewoner die kloeg over het lawaai. “We hebben het feestje bij aankomst meteen stil gelegd”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van Westkust. “Allen kregen een pv wegens schending van het samenscholingsverbod en een niet-essentiële verplaatsing.

Drie onder hen bleken in Oostende al beboet te zijn voor het overtreden van de coronamaatregelen. Het gaat om een 18-jarige en twee 26-jarigen. Zij werden bestuurlijk aangehouden. Een van hen probeerde te schoppen en te bijten naar de politie. We benadrukken dat dergelijke incidenten uitzondering zijn. De meeste mensen houden zich goed aan de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, waarvoor we onze dank uiten. Jammer genoeg tonen dergelijke personen daar geen respect voor.”