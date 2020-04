Extra controle, zware economische schade en nog steeds nieuwe gevallen: hoe het virus China blijft geselen

In Wuhan hertekent het virus het leven onherroepelijk. Mensen worden nog meer gecontroleerd, voor de gewone man is er vooral controleverlies. De economie weer op gang krijgen, blijkt moeilijker dan gedacht. En bovendien is het virus nog niet helemaal weg. Zo moesten in de stad Harbin vorige week nog noodziekenhuizen worden gebouwd om een nieuwe uitbraak op te vangen.