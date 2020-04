Piraten kapen schip voor Benin, minstens drie Russen gegijzeld

Piraten hebben voor de West-Afrikaanse kust een containerschip van de Duitse rederij Gerd Ritscher overvallen. Acht bemanningsleden worden aan boord gegijzeld, onder wie minstens drie Russen. Dat verklaarde de Russische ambassade in Cotonou (Benin). Het schip wordt momenteel geblokkeerd door patrouilleboten van de marine. Elf personen werden al van het schip bevrijd.

Het 255 meter lange Tommi Ritscher-schip werd maandag aangevallen terwijl het zich voor de haven van Cotonou bevond. Intussen kreeg de marine van Benin al hulp van special forces uit buurland Nigeria.

Er is voorlopig niets bekend over de eisen van de piraten. De Duitse ambassade staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.