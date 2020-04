Romelu Lukaku over zijn zoontje, kipcorns en de vrijheid bij de Rode Duivels: “Als Martinez weggaat, wie kan om met onze groep?”

Kat Kerkhofs ontvangt in de rubriek ‘Homeparty met Kat’ elke weekdag virtueel een gast op Instagram. Na Radja Nainggolan en Mousa Dembélé was dinsdag Romelu Lukaku aan de beurt.

Lukaku resideert in één van de zwaarst getroffen regio’s in Italië. Zijn zoontje Romeo ging met Lukaku’s moeder terug mee naar België. “Ik mis hem het meest van iedereen. Mijn moeder neemt hem altijd Romelu 2.0, hij lijkt echt op mij. Ik hoor verhalen dat hij wel best wel eens een heethoofd kan zijn in de crèche. Als hij zijn willetje niet krijgt, kan Romeo dus net als zijn vader serieus boos worden”, vertelt hij vanuit zijn appartement.

“Of ik schrik heb hier? Mijn moeder heeft diabetes, dat is mijn grote schrik. Gelukkig is mijn broer Jordan bij haar. Ik blijf gewoon veilig binnen en verslind de ene serie na de andere. Ik ben begonnen met Casa del Papel. Ook Power met 50 Cent staat nog op mijn lijstje. Veel PlayStation natuurlijk ook, we spelen vaak Call of Duty. Mijn favoriete medespeler? Memphis Depay!”

Dries Mertens kwam zijn maatje van bij de nationale ploeg tussendoor nog even jennen. “Kom jij hier vertellen dat je tegen Napoli verloren hebt?” Foto: OpVier

“Kan de opvolger van Martinez om met onze vrijheid bij de nationale ploeg?”

De quarantaine geeft Lukaku wel tijd om zich op de trainerscursus te storten die veel Rode Duivels volgen. “Misschien is het voor de spelers die zoals Dries (Mertens, nvdr.) en ik die in de Serie A spelen wel makkelijker dan voor anderen. De competitie en de trainingen zijn hier nu eenmaal enorm tactisch. Of ik later zelf trainer wil worden? Eerlijk gezegd zou ik even niks willen doen als ik zou ophouden met voetballen. Een terugkeer naar het voetbal zou ik dan eventueel later wel nog zien zitten. Geen job als analist, maar dan het trainerschap kan dan misschien wel nog.”

Lukaku benadrukte wel dat hij nog steeds tot zijn 36ste wil voetballen en ooit wil terugkeren naar Anderlecht. Ook over zijn toekomst bij de nationale ploeg liet de aanvaller in zijn kaarten kijken. Eerder gaf hij aan om na het EK in 2020 op te houden bij de nationale ploeg, maar nu het EK uitgesteld wordt, kan er nog veel veranderen. “Ik vraag mij af wat er allemaal gaat gebeuren met België en onze voetbalbond in het bijzonder. Stel je eens voor dat Martinez weg zou gaan. Wie zou er dan in zijn plaats komen? Kan die om met de vrijheid die we nu allemaal krijgen?”

“Wij zijn geen moeilijke groep, maar we hebben wel een bepaalde routine en krijgen veel vrijheid. Soms komen we pas één dag voor de wedstrijd samen. Toch leveren we altijd goede prestaties af. Soms sta ik versteld van het niveau op training. Dan pas zie je hoe goed we zijn.”

“Ik moet tot slot ook Marc Wilmots nog een compliment geven voor het opbouwen van deze ploeg. Hij heeft er echt voor gezorgd dat we zo goed aan elkaar hangen. Ook als een speler maanden er niet bij is geweest, lijkt het alsof hij nooit is weggeweest als hij terugkomt.”

Al gaf Lukaku wel al lachend toe dat hij misschien niet met Yannick Carrasco in quarantaine zou willen. “Yannick houdt daarvoor veel te veel van discussiëren.”

Foto: Photo News

“Een grote pak friet met frikandellen, kipcorns en satékruiden”

Toen hij even terug naar huis mocht in de lockdown, liet de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels zich eens flink gaan. “Ik heb toen eens frieten besteld in Brussel. Wat op mijn lijstje stond? Een groot pak, drie frikandellen en drie kipcorns. En ook nog een kaas-of garnaalkroket. Er moeten ook satékruiden op mijn frieten. In Milaan krijg ik gelukkig gezonde voeding van de club (lacht.) Ik blijf ook wel elke dag trainen hoor, behalve op zondag rust ik.”

Voor het overige kan Lukaku niet anders dan zich koest in houden en afwachten. Hij doneerde in die tussentijd 100.000 euro aan een ziekenhuis in Milaan. “Ik speel hier al lange tijd, maar nog nooit heb ik de mensen hier kunnen helpen. Nu ik ouder ben, snap ik dat een platform heb waardoor ik mensen kan helpen. Ik ben altijd goed ontvangen geweest hier in Italië, dus ik nu kon eindelijk iets terugdoen.”

