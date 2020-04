Veel speculatie over gezondheid van Kim Jong-un, maar zijn opvolgster staat al klaar

Zelfs zijn geboortejaar is staatsgeheim. Dus mocht de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, over wiens gezondheid buiten Noord-Korea volop wordt gespeculeerd, overlijden, dan weten we waarschijnlijk niet eens hoe oud hij is geworden. In ieder geval wordt wel al gekeken naar wie in aanmerking komt als opvolger. Of beter: opvolgster. Want de nieuwe grote leider zou weleens zijn zus Kim Yo-jong kunnen worden.