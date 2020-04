Unieke privébeelden van 14-jarige Lukaku tijdens eerste stage bij Anderlecht: “Goede herinneringen”

Romelu Lukaku is op Instagram in zijn archief gedoken. De spits deelde een paar unieke beelden van tijdens zijn eerste trainingskamp bij Anderlecht in seizoen 2006-2007, dus hij we zien Lukaku ongeveer op 14-jarige leeftijd aan het werk. Onder meer een dansende Michy Batshuayi en het verjaardagsfeestje van zijn broer Jordan duiken op. En scoren, ja, dat kon hij toen al. “Goede herinneringen”, schrijft de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels erbij.