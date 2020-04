Joseph Allijns is een man met een mening. Als voorzitter van KV Kortrijk en lid van de raad van bestuur van de Pro League op dit moment dus dé geknipte man om te spreken over de huidige toestand in de Jupiler Pro League: hoe ver staat de fusie met Moeskroen en Roeselare? Hoe ziet de competitieformat er komende seizoenen uit? Stel uw vraag zelf aan Joseph Allijns voor onze Facebook-live om 17u op sportwereld.be!