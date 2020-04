Koopjes te doen op automarkt als coronacrisis voorbij is, al mag je dan niet te kieskeurig zijn

De autoverkoop ligt door het coronavirus op zijn achterste. Dat is een drama voor de constructeurs en de dealers, maar mogelijk goed nieuws voor de consument, die na de lockdown wellicht zaakjes zal kunnen doen. Zodra alles weer op gang komt, zullen garagisten snel cash nodig hebben. De kans is groot dat vooral stockwagens met grote kortingen zullen worden verkocht.

Terwijl er in maart 2019 nog 156.726 voertuigen ingeschreven werden in ons land, waren dat er in maart 2020 “amper” 95.666, een daling met 39 procent. En de cijfers voor april beloven al niet veel beter ...