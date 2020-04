Octavie (103) overleeft coronavirus

Oostende - Met haar leeftijd van 103 jaar leek Octavie De Turck uit Oostende een vogel voor de kat toen ze besmet raakte met Covid-19. Maar een maand later is ze er helemaal door. “Ze heeft al wat meegemaakt in haar leven. Geboren tijdens WO I, WO II overleefd, de Spaanse en de Mexicaanse griep doorsparteld en nu dus ook het coronavirus overwonnen”, zegt haar familie.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen sloop het Covid-19-virus toch binnen in het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) aan de kust. Eén van de slachtoffers was de 103-jarige Octavie, alias ‘Georgine’, De Turck uit Oostende. Ze was er opgenomen voor orthopedische revalidatie nadat ze eerder in een ander ziekenhuis had gelegen na een val thuis en een chirurgische ingreep aan de knie.

Nadat ze eerst twee keer negatief had getest in Koksijde-Oostduinkerke, kreeg ze toch wat luchtwegklachten, maakte ze koorts en begon ze fel te verzwakken. Een nieuwe test wees op 31 maart 2020 uit dat zij alsnog met het corona-virus besmet was geraakt en werd ze naar een isolatie-afdeling overgebracht.

“Uiteraard zat de schrik er goed in omdat een dame van die leeftijd - hoe kranig ook - toch wel kwetsbaar is. Ook de statistieken tonen aan dat vooral oudere mensen het risico lopen de besmetting eventueel niet te overleven. Gelukkig stelden we vast dat de virusinfectie eerder mild toegeslagen had”, klinkt het bij het personeel van het revalidatiecentrum.

Ten dienste van anderen

Op 15 april, goed twee weken nadat ze positief testte, kon ze weer opstaan en enkele stappen zetten en werd duidelijk dat ze na twee wereldoorlogen, de Spaanse en de Mexicaanse griep ook het coronavirus zou overleven.

Kranige dame dus, die Octavie ‘Georgine’ De Trurck. Nooit anders geweest, zegt haar familie. En altijd ten dienste gestaan van anderen. Zo gaf ze meer dan 100 keer bloed in haar leven, heeft ruim 35 jaar “de weging” gedaan en is ze tot haar 98ste ziekenbezoekster geweest voor de vrouwengilde en parochiale werken van het Negenmanneke bij Brussel.