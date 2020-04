Joseph Allijns lijkt fusie met Moeskroen af te blazen: “Hart en ziel van KV Kortrijk verkopen is nooit de bedoeling geweest”

Volgens Joseph Allijns zit de mogelijke fusie tussen KV Kortrijk en Moeskroen in frigo. Dat vertelde de voorzitter van KV Kortrijk in onze Facebook-live. Hij denkt ook dat de UEFA donderdag groen licht geeft voor het stopzetten van de competitie maar vreest in de problemen te komen als de nieuwe competitie moet starten zonder publiek: “Dan komen bijna alle clubs in de problemen.”

Joseph Allijns wou in de eerste plaats duidelijkheid scheppen rond de mogelijke fusie van KV Kortrijk met Moeskroen en zelfs KSV Roeselare.

“Ik betreur de heisa die rond die zogenaamd mogelijke fusie is ontstaan”, zei de voorzitter in onze Facebook Live. “De eerste stap kwam van Patrick Declerck, de voorzitter van Moeskroen. Op zijn vraag hebben we samengezeten, maar ook niet meer. Ik ben niet blij dat hij dat verteld heeft in de pers: het was pre-embryonaal. Als je dan leest dat hij zogezegd zijn staart intrekt, dan betreur ik zo’n houding. Hij deed de situatie anders voor dan dat ze is.”

“Pas op, een samenwerking kan voordelen geven. We zitten met te veel profploegen. Maar ons hart en ziel van KV Kortrijk verkopen, dat is nooit de bedoeling geweest. Op het vlak van de jeugd was er misschien wel een samenwerking mogelijk . In Moeskroen hebben ze daar met Futurosport een mooi complex. Ik wil onze fans geen pijn doen en zal ze geruststellen: KV Kortrijk zal altijd KV Kortrijk blijven. We hebben stamnummer 19, we zijn een van de oudste clubs van het land. Dat is heel belangrijk en dat stamnummer zal nooit verdwijnen.”

“Als de meerderheid wil stoppen, moet je dat accepteren”

Nog lang geen fusie dus. Maar hoe zit het nu met het stopzetten van de competitie. De vergadering van de Pro League, die de beslissing voor het stopzetten zou bekrachtigen, werd al twee keer verdaagd. Omdat de UEFA dreigt met sancties? “De Pro League reageert verstandig”, zegt Allijns. “Donderdag zit UEFA nog eens samen en ik denk dat ze het licht op groen zullen zetten. Er zullen geen sancties volgen. De eerste reden voor het uitstel was dat je respect moet hebben voor de UEFA. En ten tweede: wat beslist de Veiligheidsraad vrijdag? Daar zal beslissing volgen over het voetbal.”

Dit seizoen zal er dus zo goed als zeker niet meer worden gevoetbald. Ook al strubbelen ploegen als Anderlecht en Antwerp tegen. “Ik heb respect voor hun keuze, maar als de meerderheid wil stoppen, moet dat worden geaccepteerd”, zegt Allijns.

“Matchen zonder publiek? Ook topclubs zullen afzien”

Maar hoe moet het dan in zijn werk gaan volgend seizoen? “Als we de competitie moeten starten zonder publiek, dan komen wij in de problemen, zeker als het een tijdje zal duren”, zegt de voorzitter van KV Kortrijk. “Maar wij zullen niet alleen zijn want dan geldt voor veel ploegen. Ook de topclubs zullen dan afzien. Het inkomensverlies dat er zal zijn door het wegvallen van de ticketing, hospitality en zo meer zal groot zijn. We zullen al snel spreken over anderhalf miljoen verlies bij een viertal matchen zonder publiek. Daarom zou ik liefst pas eind augustus, begin september starten met de nieuwe competitie. Dan moeten we hopelijk weinig matchen spelen zonder publiek.”

In welk format, dat is nog onduidelijk. “Ik ben voorstander van het afschaffen van 1B, dat werkt niet”, zegt Allijns. “Er moet een eerste klasse zijn met daaronder twee amateurniveaus: een Vlaamse en een Waalse. De profclubs die niet in de Jupiler Pro League zitten - dat zullen er niet veel zijn - kunnen daar dan spelen en promoveren als ze in orde zijn met hun licentie.”

Allijns is het ook niet eens met het voorstel van Anderlecht om het Europees geld te verdelen over alle clubs. “Ik heb liever meer solidariteit met het verdelen van het tv-geld. Nu gaat 80 procent naar de G5. In de Premier League krijgt iedereen evenveel. Trouwens, er gaat al een deel van Europees geld naar de ploegen van Play-off 2.”

“Alles wees erop dat ik besmet was met het coronavirus”

Opvallend: Allijns is wellicht besmet geweest met het coronavirus. “Ik ben tussen 10 en 24 maart twee weken thuis geweest met koorts”, zegt hij. “Ik was ook vermoeid en had geen geur en smaak. Gelukkig was alles goed met mijn longen. De dokter kwam om de twee dagen langs. Ik ben niet getest maar alles wees erop dat ik besmet was met het coronavirus. Ik was toch bang, zeker als je dan die beelden ziet vanuit Italië. Gelukkig ben ik nu genezen.”