Betalen we ons straks blauw aan vakantie in eigen land? “Sector zal verliezen proberen te compenseren”

Bakken en braden aan een Spaanse costa of een cultureel en culinair verantwoorde reis in Toscane: voorlopig weet de Vlaming niet of zijn vakantieplannen wel of niet kunnen doorgaan. Boeken we dan het best nog iets in eigen land? Of wachten we beter tot duidelijk is of Spanje alsnog opengaat voor toeristen? En wordt de Belgische kust straks veel duurder dan het warme zuiden?