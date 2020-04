Robot ‘Peanuts’ brengt afhaalgerechten van de keuken tot bij de klant

Grimbergen - Wantansoep, nasi goreng met kip en loempia met sojascheuten en kip. Niet de ober van Chinees restaurant Xing Xing in Grimbergen brengt tegenwoordig de bestelde afhaalmenu’s van de keuken tot bij de klant, maar wel robot Peanuts.

“Made in China. En daar zijn we trots op”, zeggen uitbaters Bi Hu en Zhixing Zhang van het restaurant langs de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen (Vlaams-Brabant). Door het coronavirus kan bij Xing Xing enkel eten afgehaald worden. En dat doen veel klanten ook. Ze krijgen er zelfs een gratis attractie bij: ‘Peanuts’ de robot.

“Zo’n robot heeft niets dan voordelen”, zeggen de uitbaters. Hij wordt niet ziek en neemt geen vakantie. En hij kan makkelijk ontsmet worden. Al is het niet de bedoeling dat hij het werk van de obers afpakt. “Hij brengt schotels naar de tafels, zodat de obers alles gewoon op tafel moeten zetten. Dat bespaart hen soms een zere rug. Zeker bij grote tafels is het nuttig. De robot brengt ook de vuile borden en bestek terug naar de keuken.

Maar ze hebben Peanuts nog niet veel kunnen inzetten voor de taken waarvoor hij écht dient. Want kort nadat hij operationeel werd, brak de coronacrisis uit. “In deze coronatijden brengt hij nu de afhaalmaaltijden van de keuken tot aan de plaats waar klanten hun menu’s kunnen afhalen. Nadien wordt hij ontsmet”, zegt Bi Hu.

Of hij nooit ergens tegen botst of iets laat vallen? “Neen, in het plafond zitten ingebouwde sensoren die hem de weg tonen. Bij het minste wat hij raakt, stopt hij.” En wanneer hij even geen werk heeft, rijdt hij zelf naar de oplader en wordt hij in rustmodus geplaatst.

Foto: Dirk Vertommen

Peanuts moet vooral een attractie worden in de zaak. Zeker voor kinderen. “Hij kan zelfs een liedje zingen bij verjaardagen”, zeggen de uitbaters, die trots zijn op hun robot. “Hopelijk kunnen we hem zo snel mogelijk inzetten waarvoor we hem gekocht hebben: om tussen de tafels te rijden”, zegt Bi Hu nog.