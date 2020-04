Miljardair Richard Branson stelt voor om zijn eiland op te offeren om vliegmaatschappij te redden

De excentrieke miljardair Richard Branson biedt zijn privé-eiland Necker Island als onderpand aan om luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic van de ondergang te redden. Branson lanceerde de maatschappij in 1982 als onderdeel van de Virgin-groep.

De Britse miljardair zegt dat het bedrijf niet kan overleven zonder staatssteun. “Virgin Atlantic heeft geen geld in kas en ik hoop dat de overheid bereid is om financieel tussenbeide te komen. Zelf wil ik mijn privé-eiland in de Caraïben opofferen om de luchtvaartmaatschappij te redden.” Naar verluidt vraagt Branson een staatslening van 567 miljoen euro.

Foto: Photo News

Ook Virgin Atlantic heeft verschillende kostenbesparende maatregelen genomen om een faillissement te voorkomen. In maart kondigde de maatschappij aan dat 75 procent van de vliegtuigen aan de grond blijft. In april zou dat zelfs 85 procent zijn. Om te voorkomen dat er ontslagen vallen, vroeg Branson in een open brief aan het personeel om de komende drie maanden in totaal acht weken onbetaald verlof op te nemen.

Branson kwam eerder deze maand onder vuur te liggen omdat hij staatssteun vraagt en dus onrechtstreeks een beroep doet op de Britse belastingbetaler. Branson benadrukt dat hij de staatssteun ziet als een commerciële lening en niet als een gift. “Op termijn moet het geld terugbetaald worden door de luchtvaartmaatschappij.” Het fortuin van Branson wordt geschat op 4,5 miljard euro.