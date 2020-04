Ook Davy De fauw wordt assistent-trainer bij Zulte Waregem

Zulte Waregem-coach Francky Dury kent zijn nieuwe assistenten. De komst van Timmy Simons (43) werd vorige week al bekendgemaakt, en nu komt ook Davy De fauw (38) er nog bij.

De rechtsback, die in maart zijn 275ste wedstrijd voor Essevee speelde en jarenlang aanvoerder was, zet volgend seizoen dus zijn eerste stappen als trainer. De fauw kent Dury door en door en speelde bij Club Brugge samen met Simons, wat het een stuk makkelijker maakte om de stap te zetten. Hij is momenteel bezig met zijn UEFA A-cursus en Dury zei ons vorige week al dat hij vaak met hem over tactiek praatte.