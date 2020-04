Een ‘McFile’ in Gent: politie grijpt in

Gent - Vele hongerige chauffeurs konden duidelijk niet wachten om hun eerste BigMac van de ‘lockdown’ te eten bij McDonalds. De hinder voor het verkeer was enorm, de politie besloot in te grijpen.

Een Happy Meal, twee BigMac-menus...doe maar medium en twee Cola Zero’s. Voor velen was het al een lange maand zonder hun portie McDo. Sinds vandaag konden de fans terug hun BigMac bestellen: de drive-ins van de hamburgerrestaurants werden geopend. Wat leidde tot een dag gevuld met hongerige files in de Martelaarslaan en de Waalburgstraat. Ook de politie kwam een kijkje nemen of alles vlot verliep.

In de Martelaarslaan liep het dinsdagavond uit de hand, “het aanschuiven verloopt chaotisch. We hebben daar een melding van binnengekregen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het was een onveilige situatie. Daarom hebben we besloten de uitbater te waarschuwen, hij moet ervoor zorgen dat de file niet tot op de rijbaan komt. Anders loopt hij het risico dat we hem moeten afsluiten.” Met politielint werd de ingang afgebakend, de wachtenden werden gevraagd om door te rijden. Ook in de Waalburgstraat in Wondelgem waren er gelijkaardige problemen.

Foto: dvh