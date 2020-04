Trainen met Wim De Decker of Laszlo Bölöni? Steven Defour dribbelt handig voorbij lastig dilemma

Royal Antwerp FC legde via de sociale media enkele dilemma’s voor aan hun speler Steven Defour. En dat leverde grappige antwoorden op, al dribbelde hij wel handig om enkele lastige kwesties heen.

Eén van de lastige dilemma’s was trainen met (assistent) Wim De Decker of (hoofdcopach) Laszlo Bölöni: “Euh... trainen”, klonk het opvallend diplomatisch.

Voorts leren we ook wat bij over zijn muzieksmaak: “Ik zet vaak muziek op van Moose Bar (après-ski bar), vooral in de fitness. Dan krijg ik telkens de vraag: wat scheelt er?”