Luc Couvreur, de eerste huisarts die besmet raakte met corona, is overleden: “Hij was al 74, maar bleef dag en nacht beschikbaar voor zijn patiënten”

Lendelede / Izegem / Ingelmunster -

Huisarts Luc Couvreur uit het West-Vlaamse Lendelede was al 74, maar toch bleef hij nog één dag in de week in zijn dokterspraktijk werken. Omdat hij zijn patiënten moeilijk kon missen. Omdat hij een dorpsdokter in hart en nieren was. Maar een week voor zijn definitief pensioen werd de arts plots zelf ziek. Covid-19 was zijn diagnose. Na een lange strijd in het ziekenhuis is hij maandag overleden.