Ook steden en gemeenten vragen inspraak in Veiligheidsraad

“Wij moeten de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad uitvoeren, maar we worden zelf pas als laatste geïnformeerd.” Dat zegt Wim Dries (CD&V), voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dries, zelf burgemeester van Genk, vraagt dat dat voor de cruciale Veiligheidsraad van vrijdag – over de exitstrategie – deze keer anders verloopt. “Wij willen dat de federale regering op voorhand met ons overlegt”, zegt hij. “Vanuit onze expertise kunnen wij helpen om betere beslissingen te nemen.”

Veel steden en gemeenten hebben een kater overgehouden aan de heropening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken vorige week. “Pas vrijdagavond was duidelijk wie op zaterdagochtend precies mocht opengaan”, aldus Dries. “Met andere woorden: wij kregen amper één nacht tijd om die maatregel uit te voeren en te handhaven. Voor een ordentelijke heropening zouden wij bijvoorbeeld adviseren om pas op maandag te heropenen, en niet per se al de dag nadien.”

De VVSG verwacht van de Veiligheidsraad vooral duidelijke beslissingen. “Zelfs als er nog geen beslissing is, dan zou het goed zijn om al een perspectief te krijgen. De zomerkampen bijvoorbeeld. Als we zouden weten dat daarover bijvoorbeeld tegen 1 juni een beslissing komt, dan neemt dat al een stuk onrust weg bij veel steden en gemeenten. Dan weten we waaraan we toe zijn.”