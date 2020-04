Tottenham-spelers verontschuldigen zich na felle kritiek omdat ze (opnieuw!) de regels overtraden... en dat filmden

Ze blijven hardleers bij Tottenham Hotspur. Nadat er eerder al heisa was na een verboden trainingssessie met José Mourinho dook nu een filmpje op waarin Serge Aurier en Moussa Sissoko duidelijk de regels van social distancing overtreden.

Serge Aurier en Moussa Sissoko trainden samen en dat is nog steeds verboden in Engeland, want het olijke duo woont niet samen. Aurier was zo slim om daar dan nog een filmpje van te posten op zijn sociale media. Hij haalde het er na enkele opmerkingen wel af, maar het kwaad was geschied.

In een eerste filmpje filmt Aurier, gekleed in een masker, Sissoko vanop anderhalve meter afstand maar in een tweede doen ze oefeningen terwijl ze naast elkaar zitten.

Serge Aurier. Foto: Action Images via Reuters

“We willen onze excuses aanbieden”

Het duo werd door de club verplicht zich te verontschuldigen. Ze beloofden een ​​donatie te doen aan de NHS, de Britse gezondheidsdienst. “We beseffen dat we als professionele voetballers rolmodellen zijn en onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, zeker in deze onzekere periode. We willen onze excuses aanbieden omdat we niet het goede voorbeeld hebben gegeven. We moeten allemaal het advies van de regering respecteren, om het aantal slachtoffers tijdens deze pandemie tot een minimum te beperken. We kunnen het NHS-personeel niet genoeg bedanken voor hun onvermoeibare werk op dit moment en we zullen een financiële donatie doen om hen onze steun voor hun inspanningen te tonen.”

Of Aurier en Sissoko ook een boete krijgen is onduidelijk, maar de club liet weten dat ze met beide betrokken spelers zullen spreken.

Moussa Sissoko. Foto: Action Images via Reuters

Het incident gebeurde veertien dagen nadat manager José Mourinho werd gedwongen toe te geven dat zijn acties niet in overeenstemming waren met het overheidsprotocol, nadat hij een trainingssessie had gehouden met middenvelder Tanguy Ndombele op Hadley Common, Barnet. Toen werden ook Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon en diezelfde Aurier in de buurt opgemerkt terwijl ze de regels van social distancing niet respecteerden.

Het coronavirus kostte al meer dan 17.000 mensen het leven in Engeland. De regering vraagt om alleen te sporten of met mensen die onder eenzelfde dak wonen.