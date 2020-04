Faillissement dreigt bij Britse tak van Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien

De Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien zit in slechte papieren. De Britse tak dreigt deze week failliet te gaan en in de Verenigde Staten werden al 2.000 werknemers ontslagen. Ten laatste woensdag moet er een koper voor de Britse vestigingen zijn, anders gaan de boeken toe.

Britten moeten binnenkort misschien ergens anders heen voor hun avocado en toast, want de 26 lokale vestigingen van Le Pain Quotidien gaan mogelijk dicht. De Belgische keten heeft al langer moeite rendabel te zijn, maar door de coronacrisis staat de Britse tak nu zelfs aan de rand van een faillissement. Daardoor zouden zo’n 500 mensen hun job verliezen. Ook in de Verenigde Staten gaat het niet goed. Daar zouden volgens lokale media al zo’n 2.000 mensen ontslagen zijn door het coronavirus. De keten moet tegen woensdag een nieuwe koper of kopers hebben. Als ze die niet vinden, is het boeken toe en wordt een faillissement aangevraagd. Volgens Britse media werden al voorlopige bewindvoerders aangesteld.

In het rood

Eigenlijk gaat het al jaren niet echt goed met Le Pain Quotidien. De gekende bakkerijketen werd in 1990 door Alain Coumon opgericht met een eerste zaak in de Brusselse Dansaertstraat. Intussen zijn er bijna 300 vestigingen verspreid over meer dan twintig landen. Twee jaar geleden ging de bakkerijketen al 24,4 miljoen dollar in het rood. Er werden te snel te veel nieuwe vestigingen geopend en dat voornamelijk op duurdere locaties om het imago te onderhouden. Vooral het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn verliesposten. De kosten liepen hoog op en er werd geprobeerd die te compenseren met duurdere broodjes en dranken, maar het was niet genoeg. En dat is niet de enige reden dat Le Pain Quotidien in slechte papieren zit. Naast die hoge kosten zijn er ook nog heel wat schulden en wissels op managementniveau die meespelen.

Belgische handen

Le Pain Quotidien is nog maar net weer volledig in Belgische handen. Eind vorig jaar werd de 25 procent van Norac, de Franse voedingsgroep van Bruno Caron, teruggekocht door andere aandeelhouders. Het grootste deel van de keten is vandaag in handen van de investeringsmaatschappij Cobepa. Die is op zijn beurt voor meer dan de helft in handen van de AB InBev-familie De Spoelbergh. De investeringsmaatschappij stapte vier jaar geleden in Le Pain Quotidien en zag heel wat groeipotentieel voor de gekende formule van de keten. Maar het mocht niet zijn.

Volgens de krant De Tijd keken de aandeelhouders vorig jaar al naar opties om de keten te versterken en zou er een grondige hertekening komen. Wat er precies beslist werd, is nog niet duidelijk. En de vraag is of die plannen na de coronacrisis nog overeind blijven. Le Pain Quotidien was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.