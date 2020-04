VW Hamme wil geen fusie met het failliete Lokeren: “Onze club gaat zijn eigen weg”

Het bestuur van Vigor Wuitens Hamme heeft beslist om niet te fuseren met het ter ziele gegane Sporting Lokeren. Ze willen één grote Hamse club proberen uitbouwen, met de clubs Vigor hamme, Robur Moerzeke en VK Zogge. “We hebben unaniem beslist om niet op de vraag van Lokeren in te gaan”, zegt Marcel Van Mele, een van de leden van de Raad van Bestuur na een vergadering van anderhalf uur.

De boodschap van VW Hamme op Twitter was duidelijk: “Naar aanleiding van de vele berichten in de pers betreffende een mogelijke doorstart van Sporting Lokeren via een “fusie” met Vigor Wuitens Hamme, laat de Raad van Bestuur van Vigor Wuitens Hamme weten hierop NIET in te gaan. Onze club gaat zijn eigen weg.”

Op de beheerraad van VW Hamme werd na amper anderhalfuur unaniem beslist om niet op de vraag van Lokeren in te gaan: