Leden motorbende Caloh Wagoh aangehouden voor moord op zakenman uit Brasschaat

Brasschaat - De politie heeft dinsdag twee leden van motorclub Caloh Wagoh aangehouden op verdenking van het doodschieten van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts in 2017. De Belg runde een containerbedrijf en zou schulden hebben gehad.

Een van de verdachten die werden aangehouden is de 49-jarige Jack S., die al vastzat vanwege betrokkenheid bij een ander zwaar misdrijf. De andere verdachte zat al eerder vast voor de moord, maar werd destijds vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft nieuw bewijs geleid tot de aanhouding van de twee. Zou zouden er belastende chatberichten zijn verstuurd met versleutelde PGP-telefoons. Caloh Wagoh-president ‘Keylow’ filmde en fotografeerde de dialogen en bewaarde deze op externe harde schijven. De recherche is erin geslaagd deze te openen en heeft deze dialogen kunnen lezen, weet AD.nl.

De zakenman Stefaan Bogaerts werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. De politie vermoedt dat Bogaerts, die handelde in containers, terecht was gekomen in een conflict over harddrugs en als gevolg daarvan is vermoord. Hij is van dichtbij doodgeschoten toen hij een ‘zakenafspraak’, had.

De moord is destijds uitvoerig behandeld in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht op de Nederlandse tv. Toch kwamen er maar weinig tips binnen. Mogelijk uit schrik voor het motorbendenmilieu.

Bogaerts werd destijds omschreven als een zakenman met een onberispelijke reputatie. Maar gaandeweg ontdekten de speuders dat hij diep in de schulden zat en dat hij er alles aan deed om daar uit te geraken.

