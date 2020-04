Corona en politieke manoeuvres drijven aartsvijanden dan toch tot een coalitie: Benny & Bibi werken plots samen

Wat in België met Bart De Wever en Paul Magnette maar niet lukt, is wel gebeurd in Israël. Benny Gantz had gezworen nooit te zullen samenwerken met zijn aartsvijand Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu, maar stapt nu toch met hem in een coronaregering. Al heeft de onverwachte coalitie met meer te maken dan alleen het virus. Voor Gantz is het de enige weg naar het premierschap, terwijl Netanyahu zo probeert politiek te overleven en te ontkomen aan gerechtelijke vervolging wegens corruptie.